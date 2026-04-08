Federico Bernardeschi ha commentato le voci che lo davano ormai fuori forma e senza chances in nazionale, affermando di non aver mai perso fiducia nelle proprie capacità. Ha dichiarato di essere convinto di poter ancora essere parte della selezione azzurra, nonostante le critiche ricevute in passato. Il calciatore ha espresso questa convinzione in un'intervista, chiarendo il suo punto di vista senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

di Angelo Ciarletta Federico Bernardeschi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, e ha parlato anche della nazionale azzurra. Vediamo che cosa ha detto. Federico Bernardeschi, intervistato da Repubblica, ha parlato di varie tematiche. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Juventus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! ASTON VILLA – «Quante chance abbiamo di eliminare l’Aston Villa? Cinquanta noi e cinquanta loro. Deve ancora iniziare, ci mancherebbe non fossi ottiista. Loro sono una grande squadra, ma noi possiamo giocarcela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardeschi si toglie qualche sassolino: «Dicevano che ero finito e fallito, ma non ho mai perso la consapevolezza dei miei mezzi. Nazionale? Penso questo»

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Marotta si toglie qualche sassolino: «Siamo la squadra che ha vinto di più in Italia negli ultimi 5 anni, è normale che attiriamo invidie»di Redazione JuventusNews24Marotta a pochi minuti dalla sfida contro il Milan ha risposto alle critiche che hanno riguardato l’Inter.

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Bernardeschi difende l'Italia e a Repubblica cerca di guardare positivo per il futuro lasciando una porta aperta anche per un suo ritorno. . "Italia Si era creato un clima da tragedia . Non è vero che in Nazionale c'è poca qualità . Per me il discorso no - facebook.com facebook

Bernardeschi, l’Europa e gli Azzurri: “Intorno alla Nazionale si era creato un clima da tragedia” x.com