Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di una partita di campionato, rispondendo alle dichiarazioni recenti e al comunicato della società riguardante la separazione dal senior advisor. Il tecnico ha affermato di aver sempre avuto fiducia e di non voler entrare nel dibattito mediatico, sottolineando di volersi concentrare sulla prossima sfida senza alimentare polemiche.

Dopo il comunicato della Roma che annuncia la separazione dal senior advisor Claudio Ranieri, il tecnico Gian Piero Gasperini ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna. Gasperini ha parlato sì dell’addio di Ranieri dalla dirigenza giallorossa, ma anche dei rapporti con il ds Massara. La conferenza di Gasperini. Il tecnico ha ribadito quanto è stato scritto nel comunicato ufficiale della società, ma ha anche chiarito cosa non gli è piaciuto dell’atteggiamento di Ranieri nei suoi confronti, chiudendo la questione e ribadendo di voler parlare solo di calcio d’ora in avanti: “ Il comunicato evidenza due cose: la fiducia, mai mancata verso di me da parte della società.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini si toglie qualche sassolino: “Mai mancata la fiducia verso di me, non voglio partecipare alla macchina del fango”

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L’annuncio di Gasperini verso il Bologna facebook

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