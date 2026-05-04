Un calciatore proveniente da un quartiere popolare ha conquistato il suo primo scudetto, passando dalla curva alle vittorie di campionato. Dopo aver stabilito un record di assist, ha ringraziato pubblicamente un ex calciatore e allenatore per il suo contributo, menzionando anche un tecnico attuale. La sua carriera ha visto progressi significativi, passando per diverse tappe di crescita e successi nel mondo del calcio professionistico.

Qualcuno dice che il tempo sia in grado di curare ogni ferita. Osservando Federico Dimarco, la sensazione è che si tratti di una verità inattaccabile: "L'anno scorso non abbiamo vinto niente ed è stata una grandissima delusione. Bisogna dire grazie al lavoro del mister, che ci ha dato stimoli diversi e oggi siamo arrivati a coronare il sogno di vincere il campionato". Un campionato in cui l'esterno nerazzurro è stato protagonista assoluto, con 17 assist fin qui: "Ma devi anche avere i compagni che sanno buttarla dentro. Io sono fortunato ad averne: è un record storico, che mi porterò per sempre dentro. Tanti fattori determinano una stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco, dalla curva agli scudetti: "Coronato il sogno: grazie Chivu, ma anche a Inzaghi"

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