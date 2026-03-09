L’Inter si prepara a affrontare una fase delicata, mentre si discute della possibile perdita di scudetti già vinti nel caso di un mancato successo. La squadra ha recentemente interrotto una lunga serie di risultati positivi, composta da 14 vittorie e un pareggio, tra un derby e l’altro. La situazione ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sulla stabilità del cammino della squadra.

Scrive la Gazza: "Il dispiacere dello scorso anno è vernice fresca della quale ad Appiano Gentile sentono ancora l’odore forte". Ma confidano nel nuovo tecnico Db Milano 04012026 - campionato di calcio serie A Inter-Bologna foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Cristian Chivu Parlare di incubi dopo una sola notte agitata è esagerato, tanto più perché l’Inter ha interrotto una serie di 14 vittorie e 1 pareggio tra un derby e l’altro. Ma i ricordi del passato tra i giocatori del nucleo storico affiorano e meritano di essere analizzati e scomposti, per evitare che si insinuino nelle gambe e nella testa quando serviranno i punti per vincere lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter e la grande paura che Chivu venga colpito dalla sindrome Inzaghi: perdere scudetti già vinti (Gazzetta)

Articoli correlati

La Gazzetta: l’Inter è spavalda solo con le piccole (ma risparmia Padre Chivu, Inzaghi sarebbe stato crocifisso)Conte può leggere il pari come una vittoria: era in emergenza nera la sconfitta avrebbe voluto dire ipotesi di crisi.

Leggi anche: Cassano elogia Chivu e attacca Simone Inzaghi: «Ha fatto disastri e buttato tre scudetti nel…»

Altri aggiornamenti su L'Inter e la grande paura che Chivu...

Temi più discussi: Stramaccioni legge Milan-Inter: Chi sarà decisivo e perché. Il grande rammarico di Chivu...; Stankovic: Decide l’Inter. Sono un grande tifoso e sono pronto a tante cose, quindi perché…; Inter, risposta da grande: Genoa al tappeto e Milan a -13. Il Pagellone; Il Milan ha vinto il derby perché ha saputo incartare l’Inter.

Ranocchia sicuro: Chivu non mi ha stupito. Inter, dopo Bodo c'è un grande vantaggioL’ex difensore è stato compagno di squadra dell'attuale tecnico nerazzurro: Pesa il ko di Lautaro, ma ci sono tante soluzioni ... tuttosport.com

Pato: L'Inter è una squadra fortissima. Chivu allenatore? Era anche un grande giocatore, se conosci bene il calcio...Quando vieni qui e vedi i tifosi c'è voglia di giocare, ma devi capire bene dove sei. Ora sono contento qua. Lo dice Alexandre Pato, ex attaccante del Milan intercettato da DAZN prima del Derby di M ... msn.com

L’Inter protesta nel finale, spiegata la decisione arbitrale: siete d’accordo Polemiche da derby, allo scadere di Milan-Inter. L’episodio chiave in pieno recupero: Dumfries colpisce di testa nell’area del Milan e il pallone finisce sul braccio di Ricci, che si sta ri - facebook.com facebook

"Penso che l' #Inter sia la più forte e abbia dimostrato in Italia di esserlo anche in virtù dell'espressione calcistica, però nel #derby ha fatto schifo... Ma il rigore di #Ricci è più netto del rigore di Genova per la Roma. A Genova è una cannonata da due metri, q x.com