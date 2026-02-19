Cassano ha criticato duramente Inzaghi, affermando che ha causato danni e rovinato tre scudetti, dopo aver visto la squadra perdere punti fondamentali. L’ex calciatore ha anche elogiato Chivu, definendolo un professionista serio e determinato. Durante l’intervista, ha raccontato come l’allenatore abbia gestito male le ultime partite, creando confusione in spogliatoio e influenzando negativamente i risultati. Cassano ha concluso dicendo che alcune scelte di Inzaghi hanno compromesso la corsa al titolo. La sua opinione si fa sentire tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Cassano, intervistato da Il Messaggero, ha parlato così di Chivu e attaccato Simone Inzaghi: ecco tutte le sue parole. Antonio Cassano torna all’attacco e, dalle colonne de Il Messaggero, traccia un bilancio netto sulle dinamiche di vertice del calcio italiano. Per “Fantantonio”, non ci sono dubbi su quale sia la rosa più competitiva della Serie A, un primato che durerebbe ormai da oltre un lustro. Tuttavia, il barese non risparmia critiche feroci alla precedente gestione tecnica, accusando il predecessore di Cristian Chivu di aver sprecato occasioni irripetibili: « Con Inzaghi però ha fatto disastri, ha buttato al cesso tre scudetti ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano elogia Chivu e attacca Simone Inzaghi: «Ha fatto disastri e buttato tre scudetti nel…»

