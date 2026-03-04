Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva, ha condiviso sui social nuovi scatti che la ritraggono in gravidanza. La donna, 34 anni, ha posato per un servizio fotografico pochi mesi dopo aver annunciato di aspettare il suo secondo figlio. Le immagini mostrano il suo sorriso e il pancione in evidenza, attirando l'attenzione dei follower.

Raggiante e sensuale, col pancione in bella vista e un sorriso smagliante. Così Diletta Leotta si è mostrata ai suoi oltre 9 milioni di fan su Instagram in una serie di foto inedite per documentare l'avanzamento della sua seconda gravidanza, proprio come accaduto tre anni fa nei mesi che hanno preceduto la nascita della piccola Aria. Dopo essersi mostrata in splendida forma per una campagna pubblicitaria di un'azienda di abbigliamento sportivo da donna, la conduttrice e volto di DAZN ha deciso di concedersi un servizio fotografico per mostrare ai suoi fan il pancione che cresce ogni giorno di più: jeans fino al ginocchio, top bianco, camicia aperta sul davanti e sorrisi di felicità per questo momento di gioia che la 34enne sta condividendo col marito Loris Karius e la loro primogenita, nata il 16 agosto 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diletta Leotta raggiante in gravidanza: i nuovi scatti social

Leggi anche: Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza

L'allenamento di Diletta Leotta (in gravidanza). Il videoSono trascorsi poco meno di 40 giorni da quando Diletta Leotta - conduttrice e influencer, classe 1991 - ha rivelato di essere in attesa del suo...

