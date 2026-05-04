Diffondono una foto intima di un'amica 12enne in chat | nel Brindisino indagati due minorenni

Due minorenni sono stati iscritti nel registro degli indagati nel Brindisino dopo che una loro amica di 12 anni ha denunciato la diffusione di una sua foto intima in chat. La Procura per i Minorenni di Lecce ha avviato un’inchiesta per il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, in seguito alla segnalazione della vittima. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli dell’accaduto.

La Procura per i Minorenni di Lecce ha aperto un’inchiesta per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite: la vittima è una dodicenne del brindisino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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