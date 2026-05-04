Il giornalista ha commentato un episodio riguardante il suo rapporto con il ministro, precisando di aver affermato di essere in fase di verifica di una notizia, piuttosto che di averla già confermata. La vicenda si è svolta in Uruguay, nel ranch di una ex parlamentare, e ha portato il giornalista a scusarsi con il ministro, riconoscendo un suo eccesso nella gestione della situazione.

Ranucci ha voluto ribadire la linea difensiva già accennata nei giorni scorsi: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stavamo verificando una notizia”. Poi ha ammesso l'errore: “Sono caduto in un eccesso, cospargo il capo di cenere” Sigfrido Ranucci fa dietrofront sul caso c.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dietrofront Ranucci su Nordio nel ranch di Minetti in Uruguay, il giornalista di scusa con il ministro: “Eccesso mio” - VIDEO

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