Didacta Italia sbarca in Abruzzo | a Lanciano la capitale della scuola dal 21 al 23 ottobre

A Lanciano, in Abruzzo, si terrà dal 21 al 23 ottobre la prima edizione di Didacta Italia, la principale fiera dedicata al mondo della scuola e alle nuove metodologie didattiche. L’evento vedrà la partecipazione di insegnanti, educatori e operatori del settore provenienti da diverse regioni, con l’obiettivo di mostrare le ultime novità e le pratiche più innovative nel settore scolastico. La manifestazione si svolgerà presso un centro espositivo locale.

L’Abruzzo si prepara a ospitare per la prima volta Didacta Italia, il più grande appuntamento fieristico dedicato alla scuola e all’innovazione didattica. L’evento, che si terrà a Lanciano Fiera dal 21 al 23 ottobre 2026, rappresenta il quinto spin off nazionale dopo le edizioni realizzate in Sicilia, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento. La scelta della regione arriva a pochi mesi dal successo dell’ultima edizione fiorentina, svoltasi a marzo alla Fortezza da Basso con oltre venticinquemila presenze. Didacta Italia nasce come spin off di Didacta International, manifestazione globale di riferimento per il mondo dell’istruzione. L’organizzazione è affidata a Firenze Fiera, in partnership con INDIRE e in collaborazione con Didacta International.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate L'Abruzzo presente alla fiera della scuola DidactaL’Abruzzo, per il secondo anno consecutivo, partecipa a Didacta: l’evento che promuove l’accessibilità all’istruzione è in programma alla Fortezza da... Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuolaTorna dall’11 al 13 marzo 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, Didacta Italia, l’evento fieristico nazionale più importante dedicato... Altri aggiornamenti Didacta Italia sbarca in Abruzzo: a Lanciano la capitale della scuola dal 21 al 23 ottobre 2026Dopo il record di presenze alla Fortezza da Basso, il più importante evento mondiale sulla didattica del futuro approda per la prima volta nella regione. Quinto spin off nazionale, coinvolgerà tutti i ... orizzontescuola.it Scuola, arriva in Abruzzo l'evento formativo Didacta ItaliaE' il più grande evento dedicato alla formazione di tutte le categorie del settore e degli amministratori locali ... ekuonews.it