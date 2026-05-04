In Italia, si preparano nuove elezioni in diverse città, tra cui Venezia e Salerno, con le coalizioni che affrontano le sfide sul campo. Recenti sondaggi indicano un vantaggio per il centrodestra di governo, mentre il Partito Democratico intensifica la sua campagna elettorale, con il segretario che si impegna direttamente nelle attività di mobilitazione e comunicazione politica. Le elezioni si avvicinano e le forze politiche sono impegnate nelle rispettive strategie per conquistare i voti.

Forte di un recente sondaggio che dà il campo largo in vantaggio sul fronte del centrodestra di governo, Elly Schlein ha deciso di fare quello che da quando è segretaria del Pd le viene meglio: la campagna elettorale. L’ultima – quella per il No al referendum sulla Giustizia – si era chiusa esattamente 42 giorni fa. Quella appena avviata riguarda invece le nuove elezioni amministrative. Minori, certo, ma con le sue punte di diamante: Venezia, Macerata, Mantova, Pistoia, Fermo, Reggio Calabria, Chieti, Salerno, Prato, Imola. Proprio dalla città del trattino (non più Emilia, non ancora Romagna) la segretaria sceglie di partire col botto, citando l’ultimo comizio del segretario del Pci Enrico Berlinguer, e dice: andremo "strada per strada, casa per casa".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Di nuovo elezioni. Da Venezia a Salerno, coalizioni alla prova

Elezioni regionali in Veneto: come si vota

Notizie correlate

Comunali a maggio, conto alla rovescia per Chieti tra candidati da sciogliere e coalizioni in fermentoSi voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Elezioni comunali a Salerno: ecco la lista di "Salerno Migliore" con Turchi SindacoIn campo alle elezioni comunali di Salerno anche la lista “Salerno Migliore”, che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Turchi.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Elezioni a Venezia, i candidati bengalesi nelle liste Pd e il sogno della moschea a Mestre: Vogliono Allah in Comune; Elezioni comunali 2026, chi sono gli otto candidati sindaco a Venezia; Di nuovo elezioni. Da Venezia a Salerno, coalizioni alla prova; Elezioni comunali Venezia, sei bengalesi nelle liste del Pd. Speranzon: Che ne pensano le donne Dem?.

Da Venezia alla Sicilia, nuovo test per le coalizioniDa Venezia alla Sicilia, il 24 e 25 maggio saranno chiamati al voto più di sei milioni di italiani (quasi il 15% del corpo elettorale nazionale), per rinnovare i sindaci di circa 750 comuni, poco meno ... ansa.it

Elezioni comunali Venezia, sei bengalesi nelle liste del Pd. Speranzon: Che ne pensano le donne Dem?Si tratta di Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Fa ... adnkronos.com

«Forse andrò a Venezia», «ma chi si crede di essere»: l’eterna lite Giuli-Buttafuoco x.com

Venezia incassò 100.000 ducati d'oro e poi fregò il suo condottiero. Non con la forza. Non con un tradimento. Con una virgola. Bartolomeo Colleoni morì il 29 ottobre 1475 nel suo castello di Malpaga. Era il Capitano Generale della Serenissima: l'uomo che pe - facebook.com facebook