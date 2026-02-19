Comunali a maggio conto alla rovescia per Chieti tra candidati da sciogliere e coalizioni in fermento

A Chieti, il voto si avvicina e il motivo è la scadenza delle elezioni comunali di maggio. La città si prepara a scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti del consiglio tra candidati ancora da definire e alleanze in continuo movimento. La data stabilita è domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando i cittadini si recheranno alle urne. La campagna elettorale si fa intensa, con incontri pubblici e sondaggi che mostrano un quadro ancora molto incerto. La sfida si avvicina e i cittadini attendono il risultato.

Si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Tra questi anche Chieti, chiamata alle urne insieme ad altri 14 capoluoghi di provincia. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 7 e 8 giugno. Per Chieti si aprono così circa tre mesi di campagna elettorale, con partiti e liste civiche già al lavoro per definire candidature e programmi. Sul fronte del centrodestra, che dovrebbe presentarsi compatto, il nome del candidato sindaco non è ancora stato ufficializzato.