Il referendum di Spoltore va annullato | l' associazione Nuova Pescara e alcuni cittadini ricorrono al Tar

Un ricorso è stato presentato al Tar da un’associazione e alcuni cittadini contro il referendum previsto a Spoltore. La consultazione riguarda la fusione con altri comuni per la creazione di una nuova entità amministrativa. La richiesta mira all’annullamento della consultazione, che avrebbe come obiettivo quello di raccogliere il parere dei cittadini sulla questione. La decisione sulla validità del referendum sarà presa dall’autorità giudiziaria amministrativa.

Ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale), contro il referendum consultivi che Spoltore intende promuovere in merito alla fusione e la nascita della Nuova Pescara. A presentarlo, al fine di chiedere l'annullamento con cui il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, lo ha indetto per il 14.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Spoltore contro la Regione sulla Nuova Pescara: "Sconcertati dalla mancanza di rispetto verso 80mila cittadini"L’atto cui si riferiscono i due, che è praticamente identico a quello poi approvato anche dal consiglio comunale di Montesilvano, è la delibera con... Nuova Pescara: caos e dubbi sui costi del referendum a SpoltoreIl dibattito sulla creazione della Nuova Pescara, l’entità che dovrebbe unire il capoluogo adriatico a Montesilvano e Spoltore, si accende nuovamente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Montesilvano: dopo Spoltore nuovo referendum per la Nuova PescaraDopo il Consiglio comunale di Spoltore anche l’assise civica di Montesilvano approva un nuovo referendum finalizzato a confermare o meno il percorso di fusione delle tre municipalità per la nascita de ... rete8.it Nuova Pescara, a Spoltore via libera al referendum, si vota il 14 giugnoA Spoltore si svolgerà un nuovo referendum finalizzato a confermare o meno il percorso verso la nuova città di Pescara, frutto della fusione con il capoluogo adriatico e Montesilvano. Si voterà ... ansa.it