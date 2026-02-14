Tudor è passato al Tottenham, mentre Thiago Motta resta senza squadra. La Juventus, che aveva già esonerato l’allenatore lo scorso anno, si trova a dover valutare il costo di questa scelta senza ancora un sostituto ufficiale. La situazione di Motta, che attualmente è senza contratto, ha portato alcuni tifosi a chiedersi quanto questa incertezza possa influire sui piani di mercato della squadra.

il tecnico esonerato nella passata stagione. Proprio mentre i riflettori si accendono sul Derby d’Italia, il calciomercato degli allenatori regala un colpo di scena internazionale: Igor Tudor è ufficialmente il nuovo tecnico del Tottenham. Per il croato si tratta del debutto assoluto in Premier League, un’opportunità che arriva dopo la chiusura turbolenta del rapporto con la Juventus, culminata con l’esonero dello scorso ottobre per far posto a Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tudor aveva già raggiunto, nei mesi scorsi, un accordo con la Juve per la risoluzione del contratto che legava il tecnico alla Vecchia Signora fino al 2027 (con opzione per il 2028). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor al Tottenham, ma Thiago Motta è ancora libero: quanto sta costando alla Juventus

La Juventus valuta un rinnovo anticipato per Spalletti, mentre i contratti di Thiago Motta e Tudor continuano a incidere sul bilancio del club.

Thiago Motta potrebbe tornare sulla panchina del Bologna.

