Un rappresentante di un team di lotta ha dichiarato di aver osservato dieci atleti, sottolineando che questa è la loro forza. La vittoria ottenuta non è stata considerata solo un risultato, ma anche una prova di crescita e sviluppo del gruppo. La frase è stata pronunciata in un momento che sembrava segnare un passo avanti per la squadra. La vittoria ha attirato l’attenzione, evidenziando l’impegno dei partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è stata solo una vittoria, ma una vera e propria attestazione di maturità. L’Avellino Basket supera Cremona, ribalta l’inerzia di una gara che sembrava stregata e si prende con forza un posto tra le magnifiche otto della Serie A2. Al termine del match, Coach Gennaro Di Carlo non nasconde l’orgoglio per un gruppo che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, nonostante una settimana ai limiti dell’emergenza medica. L’analisi del tecnico parte dalle difficoltà iniziali, con una difesa che nei primi due quarti ha faticato a contenere le transizioni e il talento di Garret e Allen. Poi, la scossa: “Nello spogliatoio ci siamo guardati in faccia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo: “Ho visto dieci lottatori, questa è la nostra forza”

Notizie correlate

Tacchinardi rivela: «In Spalletti ho sempre visto qualcosa di speciale. Paragone Yildiz-Del Piero? In Kenan ho visto questa cosa»di Redazione JuventusNews24Tacchinardi rivela: «In Spalletti ho sempre visto qualcosa di speciale».

La Fratticciola celebra la Chianina: "Ho visto nascere questa fiera"Mario Falomi si schermisce sulla sua età — "88 è per finire, sto entrando nei 89" — ma sulla sua storia di agricoltore non ha dubbi: "Faccio...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: DI Carlo: Ho visto dieci combattenti quando si è accesa la gara. Grazie al pubblico (Guarda il video); Gubbio verso il primo turno playoff in casa del Pineto. Di Carlo: Ho visto gli occhi giusti...; Carlo Verdone e Un sacco bello 46 anni dopo: A quel ragazzo direi che ha fatto una bella strada; Carlo Verdone: È la prima volta che vedo 'Un sacco bello' in una sala, mai avuto coraggio.

Sanremo 2026, Carlo Conti: Ho chiesto e voluto io che si facesse il passaggio di consegne con De Martino. Mi sembrava rispettoso anche per l’aziendaSono stati 11 milioni 22 mila, con uno share del 68.8 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la quarta serata della 76esima edizione del ... ilfattoquotidiano.it

Non l’ho mai visto con lei. I dubbi di Giancarlo Magalli sul figlio adottivo della CarràIl conduttore, molto vicino alla Carrà, racconta di non aver mai sentito parlare del presunto figlio adottivo di Raffaella Carrà e di non averlo mai visto accanto a lei. Dubbi anche sull’adozione e ... ilgiornale.it

La Verità. . la rassegna stampa del 4 maggio con Carlo Cambi Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook

#MaggioConMaria Carlo nutriva una forte devozione e grande amore per la Vergine Maria, più di tutto. "La Vergine Maria è l'unica Donna della mia vita". #SanCarloAcutis Oggi, ricorrenza della Sua nascita, la Madonna lo accoglie con gioia tra le Sue braccia. x.com