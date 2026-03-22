La Fratticciola celebra la Chianina | Ho visto nascere questa fiera

La Fratticciola ha ospitato una manifestazione dedicata alla carne Chianina, con un partecipante che ha dichiarato di aver assistito alla nascita di questa fiera. Mario Falomi, un agricoltore con 84 anni di esperienza, ha commentato la sua lunga attività nel settore, precisando di aver quasi raggiunto i 89 anni e di essere impegnato nel lavoro agricolo da più di otto decenni.

Mario Falomi si schermisce sulla sua età — "88 è per finire, sto entrando nei 89" — ma sulla sua storia di agricoltore non ha dubbi: "Faccio l’agricoltore da 84 anni. Avevo 4 anni quando andavo a guardare i maiali". Oggi è ancora in quei campi a lavorare, e quando la Mostra del vitellone di razza Chianina ha voluto celebrare i suoi 71 anni di storia, il nome di Falomi — già Cavaliere della Repubblica — è venuto da sé, con un attestato speciale quale testimone di un’epoca. C’era anche lui alla prima edizione: "Come no? A Cortona, su, al muraglione — il mercato vecchio. Si faceva lì". Allora aveva una stalla con bovine, maiali, animali da cortile, perfino un cavallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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