Devono essere vivi | la battuta di Meryl Streep che accende l’idea de Il diavolo veste Prada 3

Dopo oltre vent’anni dall’uscita del primo film e un successo al botteghino con oltre 230 milioni di dollari, il cast di Il diavolo veste Prada 2 si prepara a un terzo capitolo. Una battuta di Meryl Streep, che ha dichiarato “Devono essere vivi”, ha riacceso le voci su una possibile nuova produzione. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma l’interesse tra gli attori sembra grande.

Dopo vent’anni di attesa per il secondo capitolo e un debutto straordinario da 233 milioni di dollari al box office globale, il cast de Il diavolo veste Prada 2 si dice già pronto a tornare per un terzo film. Ma solo a determinate condizioni. In un’intervista rilasciata a People, Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno risposto alla domanda che tutti i fan si pongono: cosa servirebbe per realizzare un nuovo capitolo della saga ambientata nel mondo spietato della moda? La risposta di Meryl Streep è stata immediata: “La sceneggiatura ”. Un requisito apparentemente semplice, ma decisivo. Emily Blunt ha concordato: “ È tutta una questione di sceneggiatura ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Devono essere vivi”: la battuta di Meryl Streep che accende l’idea de Il diavolo veste Prada 3 Non era una domanda Meryl Streep e Anne Hathaway dal film Il diavolo veste Prada Notizie correlate Il diavolo veste Prada: quel no di Meryl Streep che le ha raddoppiato lo stipendioIl rifiuto iniziale al ruolo di Miranda Presley, quando la Streep pensava già al ritiro, le ha fruttato un epocale aumento di salario. Anne Hathaway riconferma la «frangia di Andy», Meryl Streep punta sulle pink lips: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway bissa l'iconica «frangia di Andy» Autore dell'hair look è il fidato Orlando Pita, che ha riconfermato per l'appunto l'iconico...