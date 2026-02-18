Va in aeroporto e finisce in manette | deve scontare una condanna a 10 anni

Un albanese di 38 anni è stato arrestato all’aeroporto di Perugia perché doveva scontare una condanna di 10 anni. L’uomo, che si trovava in attesa di imbarcarsi su un volo, è stato fermato dai poliziotti durante i controlli di routine. Gli agenti hanno scoperto che aveva un ordine di carcerazione attivo per reati precedenti. Dopo averlo identificato, l’hanno portato nel carcere di Perugia – Capanne. La sua presenza all’aeroporto aveva attirato l’attenzione degli operatori di sicurezza.

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria – Perugia "San Francesco d'Assisi", hanno arrestato un albanese di 38 anni, conducendolo presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne. L'uomo, arrivato da Tirana con volo di linea, è risultato.