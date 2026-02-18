Atterra in aeroporto e finisce in manette | deve scontare una condanna a 10 anni

Un albanese di 38 anni è stato arrestato all’aeroporto di Perugia perché deve scontare una condanna a dieci anni. Quando è arrivato con un volo internazionale, gli agenti lo hanno riconosciuto e fermato, scoprendo che era ricercato per reati precedenti. L’uomo si trovava in Italia da diversi mesi e aveva tentato di entrare nel paese senza passare inosservato. Dopo il controllo, è stato portato in carcere, dove dovrà rimanere fino a quando non sarà eseguita la condanna.

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria – Perugia "San Francesco d'Assisi", hanno arrestato un albanese di 38 anni, conducendolo presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne.L'uomo, arrivato da Tirana con volo di linea, è risultato.