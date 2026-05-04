A luglio aprirà una nuova farmacia tra le zone di Casalina e Ripabianca, portando novità per i servizi sanitari locali. La struttura offrirà farmaci e servizi medici aggiuntivi rispetto alle farmacie esistenti nella zona. I residenti di Casalina e Ripabianca potranno usufruire di nuovi punti di assistenza sanitaria senza dover raggiungere le farmacie più distanti. La presenza della farmacia contribuirà a potenziare l’offerta di servizi sul territorio.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari per i residenti di Casalina e Ripabianca?. Quali nuovi servizi medici potrà offrire la farmacia oltre ai farmaci?. Come verrà garantita la qualità del servizio attraverso la nuova Carta?. Quanto inciderà il nuovo modello economico sulla gestione del presidio comunale?.? In Breve Apertura prevista entro 60 giorni dalla firma del contratto entro luglio.. Canone annuo fisso di 10 mila euro più 5% del fatturato.. Servizi inclusi misurazione pressione, prenotazioni CUP e programmi di prevenzione.. Gestore vincolato da Carta della qualità per tutela diritti e reclami.. Il Sindaco Toniaccini ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deruta: a luglio apre la nuova farmacia tra Casalina e Ripabianca

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