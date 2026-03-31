Pasqua d’Artista | a Perugia e Deruta quattro giorni tra ceramica e cioccolato

Dal 3 al 6 aprile 2026, il centro storico di Perugia e quello di Deruta ospitano l’evento “Pasqua d’Artista”, che coinvolge artisti, artigiani e produttori di ceramica e cioccolato. Durante i quattro giorni, le strade delle due città si popolano di esposizioni, dimostrazioni e installazioni legate alle tradizioni locali e alla creatività contemporanea. L’iniziativa prevede anche laboratori aperti al pubblico e momenti di degustazione.

Dal 3 al 6 aprile 2026 il centro storico di Perugia e quello di Deruta si trasformano in un grande laboratorio diffuso di creatività, tradizione e gusto con “Pasqua d’Artista. Storie di ceramica e cioccolato”, evento che celebra due delle eccellenze identitarie umbre. La manifestazione mette in dialogo la secolare arte della ceramica – simbolo di territori come Deruta – con la tradizione del cioccolato, altro pilastro culturale ed economico della regione. Un connubio che guarda anche al turismo esperienziale, proponendo un ricco calendario di iniziative tra mostre, laboratori, visite guidate ed eventi all’aperto. Cuore della rassegna, a... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pasqua d’Artista: a Perugia e Deruta quattro giorni tra ceramica e cioccolato Articoli correlati Deruta e Perugia unite nell'evento Pasqua d'Artista, storie di cioccolato e ceramiche: il programma“Pasqua d’artista, storie di ceramica e cioccolato”: è il grande evento in programma a Perugia e Deruta dal 3 al 6 aprile. Ceramica e cioccolato, ecco la ‘Pasqua d’artista’ di PerugiaLa cultura e la storia produttiva di una delle principali eccellenze dell’Umbria, la lavorazione della ceramica nelle botteghe d’arte, incontrano... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Questo cioccolatiere di Milano progetta uova di Pasqua che sembrano lampade di design (anzi lo sono); Pasqua ad arte con 4 mostre oltre le solite mete; Pasqua alla Casina di Raffaello; La Pasqua sul Lago Maggiore è con il Sentiero d’arte di Trarego Viggiona. Ceramica e cioccolato, ecco la ‘Pasqua d’artista’ di PerugiaLa cultura e la storia produttiva di una delle principali eccellenze dell’Umbria, la lavorazione della ceramica nelle botteghe d’arte, incontrano un’altra importante tradizione locale, quella del cioc ... perugiatoday.it Eav, per Pasqua servizi pomeridiani su Napoli-Sorrento della Vesuviana e sulla Cumana. Rafforzate anche alcune linee bus, a Pasquetta garantite le corse festive #ANSA x.com https://blog.giallozafferano. it/kissthecook/pranzo-di-pasqua- seconda-proposta/ - facebook.com facebook