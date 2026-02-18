Apre la farmacia alla Caorsana Roncaglia diventa dispensario permanente

La farmacia di Roncaglia apre ufficialmente, perché la Giunta comunale ha deciso di trasformare il punto di distribuzione temporaneo in un dispensario permanente. Durante l’ultima riunione, il Comune ha approvato questa modifica, puntando a garantire un servizio più stabile e accessibile ai residenti della zona. Ora, i cittadini possono contare su un punto di assistenza farmaceutica sempre aperto, che risponde alle esigenze di salute quotidiane.

Da lunedì 23 febbraio apre i battenti la nuova farmacia comunale in via Maestri del Lavoro. Ceccarelli: «A Roncaglia rimangono gli stessi orari d'apertura» La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di martedì 17 febbraio, l'istituzione di un dispensario farmaceutico permanente a Roncaglia, dando continuità e consolidando un servizio sociosanitario fondamentale per la frazione. Una decisione che l'Amministrazione comunale ha assunto in accordo con l'Azienda Usl di Piacenza – di cui è stato recepito il parere favorevole – mantenendo nei locali di via Caorsana 182B un punto di riferimento storico per i residenti, che valorizza Roncaglia attraverso un presidio di comunità diffusa.