Richard Gadd non ha alcuna intenzione di consolare gli spettatori. Dopo «Baby Reindeer», la serie Netflix che aveva trasformato la sua vicenda di stalking e abuso in uno dei casi televisivi del 2024, lo scrittore e attore scozzese torna con «Half Man», una nuova brillante miniserie in sei episodi, trasmessa in esclusiva su HBO Max. Gadd interpreta Ruben Pallister, uomo massiccio, rabbioso e instabile, cresciuto accanto a Niall Kennedy, interpretato da Jamie Bell. Non sono fratelli di sangue ma da ragazzi si aggrappano l’uno all’altro nella Glasgow degli anni ’80; da adulti si ritrovano proprio al matrimonio di Niall, quando la tensione esplode in un atto di violenza che riapre trent’anni di rancori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dentro la violenza: dopo «Baby Reindeer» arriva «Half Man»

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