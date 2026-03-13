Half Man la nuova miniserie di Richard Gadd dopo Baby Reindeer è un' odissea cupa nel cuore della rabbia maschile

Half Man, la nuova miniserie di Richard Gadd, segue le orme di Baby Reindeer e si concentra su una narrazione intensa e cruda, esplorando le emozioni e le tensioni legate alla rabbia maschile. La produzione si concentra sul racconto di un uomo che affronta momenti di conflitto interiore, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla sua esperienza. La serie si presenta come un’odissea cupa e coinvolgente.

Half Man continua il lavoro di Richard Gadd alla ricerca di storie crude che scavano nella nostra anima. Poco meno di due anni fa, Baby Reindeer è diventato un vero e proprio fenomeno dell’era dello streaming: un successo a sorpresa che ha diviso il pubblico, ma il cui impatto è rimasto vivo a lungo dopo l’uscita di tutte le puntate, raccogliendo sia un ampio consenso della critica, sia cifre di ascolto da capogiro. Praticamente dall’oggi al domani, il creatore e protagonista scozzese Richard Gadd è diventato una delle nuove voci più chiacchierate della TV britannica. Poco dopo sono arrivate le polemiche, con l’apparizione nel mondo reale di Fiona Harvey, che ha affermato di essere stata l’ispirazione per Martha, la stalker ossessiva della serie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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