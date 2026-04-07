Richard Gadd dopo Baby Reindeer torna con la serie Half Man e il trailer svela la sua trasformazione

A fine aprile sarà disponibile su BBC e HBO il nuovo progetto di Richard Gadd, che segna il suo ritorno con la serie Half Man. L’attore, che ha già partecipato a Baby Reindeer, è anche protagonista insieme a Jamie Bell. Il trailer pubblicato mostra alcuni spunti sulla sua trasformazione e sul nuovo ruolo interpretato. La serie è stata creata e prodotta dallo stesso Gadd.

A fine aprile debutterà su BBC e HBO il nuovo progetto creato e prodotto dall'attore, impegnato anche come protagonista accanto a Jamie Bell. Richard Gadd, dopo il successo ottenuto con Baby Reindeer, sta per tornare sugli schermi televisivi con Half Man, serie in arrivo su BBC e HBO il 23 aprile. Il nuovo trailer condiviso online regala qualche anticipazione sulla trama del progetto drammatico che è stato creato, scritto e prodotto proprio da Gadd. Cosa racconterà la nuova serie di Gadd Half Man, come confermato anche dal nuovo trailer, proporrà una storia sull'amicizia, sulla lealtà, sul rapporto tra fratelli, sulla rabbia e sulla violenza. Nelle puntate Richard Gadd interpreta Ruben, un uomo che si presenta a sorpresa al matrimonio di Niall (Jamie Bell). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Richard Gadd, dopo Baby Reindeer, torna con la serie Half Man e il trailer svela la sua trasformazione Half Man, la nuova miniserie di Richard Gadd dopo Baby Reindeer, è un'odissea cupa nel cuore della rabbia maschileHalf Man continua il lavoro di Richard Gadd alla ricerca di storie crude che scavano nella nostra anima. Half Man: la nuova sfida di Richard Gadd tra passato e presenteHalf Man: la nuova sfida di Richard Gadd tra passato e presente Richard Gadd torna sul piccolo schermo con Half Man, un dramma intenso che scava... Temi più discussi: Le serie da vedere ad aprile 2026; Le serie tv da non perdere ad aprile 2026; Cosa vedere in streaming ad aprile 2026: i film e le serie tv in uscita sulle piattaforme; Le 10 serie TV imperdibili da guardare a Pasqua. Half Man, dopo Baby Reindeer arriva su HBO la nuova serie di Richard GaddAl fianco di Richard Gadd, dichiaratamente bisessuale e in grado di vincere 3 Emmy con Baby Reindeer, Jamie Bell di Billy Elliot. gay.it Dopo Baby Reindeer Richard Gadd torna con Half Man insieme a Jamie BellBaby Reindeer è stata sicuramente una delle serie più chiacchierate dell'anno: il suo creatore e interprete Richard Gadd ci ha messo dentro molto della propria storia personale, soprattutto l'essere ... wired.it Rilasciato da HBO Max il primo trailer di Half Man, la nuova miniserie ideata da Richard Gadd (che recita nel ruolo del protagonista al fianco di Jamie Bell) in arrivo in piattaforma il 23 aprile. x.com First look Prime immagini di #HalfMan, nuova serie di #BBC e #HBO Il premio #Emmy Richard Gadd autore e interprete di #BabyReindeer, ha scritto e interpretato la nuova serie precedentemente chiamata Lions. Composta da sei episodi la serie segue d - facebook.com facebook