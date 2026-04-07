India 9 poliziotti condannati a morte | uccisero padre e figlio perché violarono il lockdown Covid

In India, nove agenti di polizia sono stati condannati a morte per aver ucciso un padre e suo figlio, rispettivamente di 58 e 38 anni, nel Tamil Nadu. I due sono deceduti in prigione pochi giorni dopo l'arresto, avvenuto con l'accusa di aver aperto il loro negozio di telefoni cellulari in violazione delle restrizioni durante il lockdown per il Covid-19. La condanna è stata emessa in un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva degli agenti coinvolti.

P Jeyaraj, 58 anni, e suo figlio Benicks, 38 anni, morirono in carcere nello stato meridionale del Tamil Nadu, pochi giorni dopo essere stati arrestati con l'accusa di aver tenuto aperto il loro negozio di telefoni cellulari violando le norme del lockdown durante la pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Fanpage.it "Il racket delle assunzioni nella nettezza urbana": padre e figlio condannati a 3 anniAl cognato e fratello degli imputati, nell'altro stralcio del processo, sono stati inflitti 6 anni. Omicidio al Big Town, padre e figlio condannati a 28 anni di carcereLa vicenda risale alla notte del 1 settembre 2023 ed è avvenuta all’interno del locale Big Town di via Bologna. Si parla di: In India 9 poliziotti sono stati condannati a morte per aver ucciso un uomo e suo figlio. India, 9 poliziotti condannati a morte: uccisero padre e figlio perché violarono il lockdown CovidP Jeyaraj, 58 anni, e suo figlio Benicks, 38 anni, morirono in carcere nello stato meridionale del Tamil Nadu, pochi giorni dopo essere stati arrestati ... fanpage.it India, torturano e uccisero padre e figlio nel 2020: pena di morte per 9 poliziottiLeggi su Sky TG24 l'articolo India, torturano e uccisero padre e figlio nel 2020: pena di morte per 9 poliziotti ... tg24.sky.it