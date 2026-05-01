A Garlasco si presentano nuove ricostruzioni sulla scena del delitto di Chiara Poggi. Le indagini si concentrano ora sul ruolo delle scale e sui colpi mortali sferrati mentre la vittima era svenuta. La versione aggiornata indica che l'omicidio sarebbe stato compiuto da un ragazzo più giovane di Chiara di sette anni, amico del fratello e abitualmente presente nella villetta di Garlasco.

Chiara Poggi uccisa dall'amico del fratello, da un ragazzo più giovane di lei di 7 anni che frequentava spesso la villetta di Garlasco e che si sarebbe sentito dire un «no». Non solo un nuovo presunto colpevole, ma una nuova ricostruzione, quella della Procura di Pavia, che riscrive il delitto di Garlasco secondo una dinamica diversa da quelle ipotizzate finora. La ricostruzione della Procura di Pavia Il rifiuto di Chiara, secondo la Procura di Pavia, provoca una reazione violenta. Andrea Sempio avrebbe afferrato un oggetto per poi infierire su di lei. E a nulla sarebbero serviti i tentativi di difendersi: l'avrebbe colpita fino a farla cadere a terra priva di sensi, l'avrebbe trascinata fino alla porta che conduce in cantina.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, la nuova ricostruzione: il nodo delle scale e i colpi mortali di Sempio quando Chiara era svenuta. Così cambia la scena del delitto

Garlasco, Palmegiani: Più di 20 punti di contatto tra Sempio e Chiara - Ore 14 Sera 18/12/2025

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Tg3. . Il caso Garlasco. La procura di Pavia ricostruisce in modo del tutto diverso il delitto di Chiara Poggi, che sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio da solo. Ma come si è arrivati a questa svolta, vent’anni dopo La ricostruzione di Diana Fichera @dianaxf # - facebook.com facebook

Le indagini sul delitto di #Garlasco. Per la Procura #Sempio uccise da solo Chiara #Poggi per un rifiuto sessuale. Movente assurdo, lui non frequentava la vittima, ribattono i legali della difesa. Simona Decina #GR1 x.com