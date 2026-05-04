Debutto da sogno per la Lamborghini Temerario GT3 | il Vincenzo Sospiri Racing centra il podio a Brands Hatch

Da forlitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team Vincenzo Sospiri Racing ha portato in pista la nuova Lamborghini Temerario GT3 nel primo round del GT World Challenge Sprint a Brands Hatch. Durante la gara, la vettura ha conseguito un piazzamento sul podio, segnando un debutto che viene descritto come molto positivo. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche impegnative, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport.

Un esordio che sa di impresa. Il Vincenzo Sospiri Racing ha ufficialmente battezzato in pista la nuova Lamborghini Temerario GT3 durante il round di apertura del GT World Challenge Sprint sul leggendario e ostico circuito di Brands Hatch. Un fine settimana iniziato tra mille incognite, date dal.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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