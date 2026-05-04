Debutto da sogno per la Lamborghini Temerario GT3 | il Vincenzo Sospiri Racing centra il podio a Brands Hatch

Il team Vincenzo Sospiri Racing ha portato in pista la nuova Lamborghini Temerario GT3 nel primo round del GT World Challenge Sprint a Brands Hatch. Durante la gara, la vettura ha conseguito un piazzamento sul podio, segnando un debutto che viene descritto come molto positivo. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche impegnative, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport.

Un esordio che sa di impresa. Il Vincenzo Sospiri Racing ha ufficialmente battezzato in pista la nuova Lamborghini Temerario GT3 durante il round di apertura del GT World Challenge Sprint sul leggendario e ostico circuito di Brands Hatch. Un fine settimana iniziato tra mille incognite, date dal.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Vincenzo Sospiri Racing al Gt World Challenge 2026 con la nuova Lamborghini Temerario Gt3La collaborazione tra il Vincenzo Sospiri Racing e Lamborghini proseguirà anche nel 2026, segnando un nuovo capitolo di una partnership che dura da... Imola si tinge di verde Lamborghini: debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt SprintMeglio di così non poteva iniziare la difesa del titolo italiano Gran Turismo Sprint per il Vincenzo Sospiri Racing. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Imola si tinge di verde Lamborghini: debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt Sprint; Anna Maria Ghiddi Dopo il debutto da senior voglio riconfermarmi e migliorare ancora | FISI TV; Box Office, debutto da record per ‘Il diavolo veste Prada 2’; Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2: esordio da sogno per Mendy. Palladino a -7 da Gasp. Imola si tinge di verde Lamborghini: debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt SprintMeglio di così non poteva iniziare la difesa del titolo italiano Gran Turismo Sprint per il Vincenzo Sospiri Racing. Sul permanente dell'Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un weekend caratterizzato da u ... forlitoday.it Cirque du Soleil incanta Lubiana: debutto da sogno per OVO, repliche fino a domenicaUna prima serata che ha lasciato il pubblico senza fiato, tra applausi, stupore e occhi spalancati. Il Cirque du Soleil è approdato a Lubiana con OVO e ha già trasformato l’Arena Stožice in un unive ... triestecafe.it "IL DIAVOLO VESTE PRADA 2" DEBUTTO MONDIALE DA 233,6 MILIONI DI DOLLARI, MIGLIOR ESORDIO DEL 2026 PER UN LIVE ACTION. L'ITALIA E' IL SECONDO MERCATO MONDIALE DOPO IL NORD AMERICA. #IlDiavoloVestePrada2 registra il migli - facebook.com facebook Luca #Menon: debutto da titolare con il #MilanFuturo. Che salto dal’Under 17 #ACMilan #SempreMilan x.com