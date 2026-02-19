Il Vincenzo Sospiri Racing al Gt World Challenge 2026 con la nuova Lamborghini Temerario Gt3

Il team Vincenzo Sospiri Racing parteciperà al GT World Challenge 2026 con la nuova Lamborghini Temerario GT3. La causa è la fiducia che il team ha riposto nel marchio, dopo anni di successi condivisi. La vettura, appena presentata, è dotata di tecnologie avanzate e migliorie aerodinamiche che promettono alte performance in pista. La partnership tra il team e Lamborghini si rafforza, portando in gara un’auto progettata per sfidare i rivali più forti. La prima prova ufficiale si terrà al circuito di Monza tra poche settimane.

La collaborazione tra il Vincenzo Sospiri Racing e Lamborghini proseguirà anche nel 2026, segnando un nuovo capitolo di una partnership che dura da oltre dieci anni. Il team con sede a Forlì sarà infatti tra le prime squadre a portare in pista la nuova Lamborghini Temerario Gt3, che arriverà da Sant'Agata Bolognese in tempo per il round inaugurale del Gt World Challenge Europe Sprint Cup. Al volante della vettura iscritta con il numero 163 ci saranno Loris Spinelli e Mattia Michelotto. Entrambi cresciuti nel vivaio del Lamborghini Super Trofeo, Spinelli e Michelotto hanno poi compiuto il salto nel mondo delle Gt3, confermando l'efficacia della filiera sportiva Lamborghini nel formare talenti pronti per le competizioni internazionali di alto livello.