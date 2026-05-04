De Zerbi non sente nulla dopo l’uscita del Tottenham dalla zona retrocessione

L’allenatore di calcio ha dichiarato di non provare emozioni particolari dopo che la squadra avversaria ha lasciato la zona retrocessione. La squadra di cui si occupa si trova in una posizione di classifica stabile e l’allenatore ha commentato che non ci sono stati cambiamenti nella sua percezione della situazione. Di recente sono stati riportati commenti provenienti da un sito di informazione inglese, che sono stati tradotti e condivisi con i lettori italiani.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Roberto De Zerbi dice di non aver sentito “niente” dopo l’uscita del Tottenham dalla zona retrocessione, ricordando a tutti che ci sono ancora partite da giocare. Gli Spurs hanno battuto l’Aston Villa 2-1 domenica, con i gol di Conor Gallagher e Richarlison nel primo tempo che li hanno portati a tutti e tre i punti. Anche se Emiliano Buendia ha messo a segno un colpo di testa nel finale per una squadra assediata del Villa, non è stato sufficiente per impedire agli Spurs di vincere partite consecutive di Premier League per la prima volta dalle prime due giornate della stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - De Zerbi non sente nulla dopo l’uscita del Tottenham dalla zona retrocessione Notizie correlate De Zerbi parte con una sconfitta sulla panchina del Tottenham: Spurs in zona retrocessioneRoberto De Zerbi non riesce a far svoltare il Tottenham: l'allenatore italiano perde all'esordio sulla panchina degli Spurs contro il Sunderland. De Zerbi debutta nel buio: Tottenham, crisi nera e zona retrocessioneIl debutto di De Zerbi sulla panchina dei Tottenham si è concluso con una sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: De Zerbi e il Tottenham del futuro: Mathys Tel può diventare un grande giocatore; West Ham, De Zerbi in pressing per la salvezza. Espirito Santo: Sempre la stessa storia...; Lorenzo Salvetti si sente male ad Amici 25: Una cosa mai successa prima | Non passava più; Napoli, Buongiorno: Ora mi sento bene. Champions non matematica, ma da raggiungere. De Zerbi e il Tottenham del futuro: Mathys Tel può diventare un grande giocatoreDe Zerbi, allenatore del Tottenham, ha speso parole d'amore per Mathys Tel, giovane attaccante francese acquistato dal Bayern Monaco ... derbyderbyderby.it De Zerbi e il monologo prima di Aston Villa: I perdenti piangono. Noi dobbiamo morire in campoDe Zerbi esorta il Tottenham a reagire: I perdenti piangono, noi no. Spurs 18° a 34 punti, quattro partite per evitare la prima retrocessione dal 1977. ilnapolista.it Che impatto di De Zerbi al Tottenham: 2º vittoria di fila e spurs adesso salvi. 18º c’è il West Ham x.com Due vittorie nelle ultime due partite per il Tottenham di De Zerbi Riuscirà a salvarsi - facebook.com facebook