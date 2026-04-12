De Zerbi parte con una sconfitta sulla panchina del Tottenham | Spurs in zona retrocessione
Roberto De Zerbi ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Tottenham con una sconfitta contro il Sunderland. La squadra, attualmente in zona retrocessione, ha subito una sconfitta nel match di esordio dell’allenatore italiano. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra avversaria, segnando un inizio difficile per il nuovo tecnico. Non ci sono stati altri incontri ufficiali con questa formazione fino a questo momento.
Roberto De Zerbi non riesce a far svoltare il Tottenham: l'allenatore italiano perde all'esordio sulla panchina degli Spurs contro il Sunderland. Gli Spurs sono in zona retrocessione e rischiano la retrocessione in Championship.🔗 Leggi su Fanpage.it
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