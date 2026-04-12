De Zerbi parte con una sconfitta sulla panchina del Tottenham | Spurs in zona retrocessione

Roberto De Zerbi ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Tottenham con una sconfitta contro il Sunderland. La squadra, attualmente in zona retrocessione, ha subito una sconfitta nel match di esordio dell’allenatore italiano. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra avversaria, segnando un inizio difficile per il nuovo tecnico. Non ci sono stati altri incontri ufficiali con questa formazione fino a questo momento.