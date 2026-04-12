L'esordio di De Zerbi come allenatore dei Tottenham si è concluso con una sconfitta per 1-0 contro il Sunderland, in una partita giocata allo Stadium of Light domenica 12 aprile 2026. La squadra si trova ora in una situazione difficile, vicina alla zona retrocessione, in seguito al risultato esterno. La sfida rappresenta il primo impegno ufficiale del nuovo tecnico sulla panchina dei londinesi.

Il debutto di De Zerbi sulla panchina dei Tottenham si è concluso con una sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light, domenica 12 aprile 2026. Il gol decisivo della sfida è stato messo a segno da Mukiele, lasciando i londinesi nella zona retrocessione della Premier League. L’arrivo del tecnico italiano, che ha precedentemente guidato Sassuolo, Benevento, Shakhtar Donetsk e Olympique Marseille, avviene in un momento di estrema fragilità per il club inglese. La decisione della dirigenza di affidare la squadra al tecnico durante la pausa per le selezioni nazionali segue l’allontanamento di Tudor, segnando già la terza guida tecnica della stagione per i bianconeri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Zerbi debutta nel buio: Tottenham, crisi nera e zona retrocessione

De Zerbi parte con una sconfitta sulla panchina del Tottenham: Spurs in zona retrocessioneRoberto De Zerbi non riesce a far svoltare il Tottenham: l'allenatore italiano perde all'esordio sulla panchina degli Spurs contro il Sunderland.

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