Parere secretato e liste De Luca chiede accesso atti e accusa | Noi per la trasparenza altri tra minacce e polemiche

Cateno De Luca ha chiesto ufficialmente l’accesso agli atti relativi al parere regionale secretato, che ha generato discussioni sulle liste e le firme. Finora, l’unico a intraprendere un’azione formale è stato l’esponente politico, mentre altre parti coinvolte hanno reagito con minacce e polemiche. La questione ha attirato l’attenzione di chi sostiene la trasparenza e di chi si è opposto alle richieste di accesso.

Giorni di polemiche sul parere regionale “secretato” evocato nel dibattito sulle liste e sulle firme, l’unico a muoversi formalmente sul piano amministrativo è Cateno De Luca. Il leader di Sud Chiama Nord ha infatti annunciato di aver presentato una richiesta di accesso agli atti per ottenere.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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