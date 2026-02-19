Liste d’attesa Cup Vietri chiede accesso agli atti alla Asl di Taranto

Vietri ha presentato una richiesta formale alla Asl di Taranto per ottenere i documenti sulle liste d’attesa del Cup. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione dei cittadini che devono spesso attendere settimane per ricevere una visita. Vietri vuole verificare come vengono gestite le prenotazioni e se ci sono ritardi ingiustificati. La richiesta mira a fare luce su eventuali problemi organizzativi e garantire trasparenza nel servizio sanitario locale. La discussione continua, anche alla luce delle numerose lamentele dei pazienti.

Tarantini Time Quotidiano Una richiesta ufficiale di accesso agli atti per fare chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa del Centro unico di prenotazione della provincia di Taranto. A presentarla è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, che ha chiesto alla Asl copia del dossier e della documentazione prodotta dalla commissione interna incaricata di verificare eventuali irregolarità sulla piattaforma. “Ho presentato una formale richiesta di accesso agli atti alla Asl di Taranto per ottenere copia del dossier e di tutta la documentazione prodotta dalla commissione interna incaricata di verificare eventuali manomissioni delle liste d’attesa sulla piattaforma del Centro Unico di Prenotazione della provincia di Taranto”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Liste d’attesa Cup, Vietri chiede accesso agli atti alla Asl di Taranto Asl Taranto, liste di attesa: ipotesi di accessi irregolari anche di notte per le prenotazioni, atti alla procura Ne dà notizia il Corriere del MezzogiornoLa Asl di Taranto sta indagando su possibili accessi irregolari alle prenotazioni delle visite mediche, anche di notte. Caso Cup, Vietri (FdI): “Liste d’attesa alterate sarebbero prova di clientelismo”La notizia di accessi fuori orario al sistema del CUP di Taranto fa salire la tensione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Liste d’attesa. Schillaci: Ora abbiamo i dati. Stop a intramoenia fuori controllo e agende chiuse; A Taranto si indaga sulle liste d’attesa; Schillaci: Con la piattaforma gestiremo meglio le liste d’attesa, i cittadini segnalino gli abusi; Liste d'attesa, al Cup di Taranto nomi fittizi per bloccare le date di visite ed esami: ecco come funzionava il sistema. A Taranto si indaga sulle liste d’attesaAlcuni operatori del centro di prenotazione sono stati accusati di aver usato uno stratagemma per occupare posti per esami e visite ... ilpost.it Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro Schillaci annuncia controlli su tempi d’attesa e intramoenia per garantire il diritto alle cure. Ecco come cambiano le regole ... quifinanza.it Polemiche sulle liste d'attesa: le Asl pugliesi informano i cittadini sui social facebook