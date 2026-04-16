Alghero chiama Plastina | nuovo incarico dopo il piano criminale

Alghero ha nominato Giulio Plastina come nuovo direttore del Parco di Porto Conte. La nomina avviene poco dopo un episodio avvenuto il 12 aprile scorso, quando Plastina è stato vittima di un’aggressione mentre si trovava alla guida del suo veicolo a La Maddalena. La nomina si inserisce in un momento di attenzione pubblica sulla figura e sulle attività di Plastina.

Giulio Plastina riceve la nomina a direttore del Parco di Porto Conte ad Alghero, un incarico che arriva a ridosso di una gravissima aggressione subita il 12 aprile scorso alla guida del suo veicolo a La Maddalena. Il tecnico maddalenino, che ricopre già la carica di direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena dal 1° settembre 2022 per decreto ministeriale, si trova ora a gestire una nuova responsabilità territoriale dopo un tentativo di sabotaggio volto a causare un incidente mortale. Il piano criminale e l’indagine in corso. La violenza orchestrata contro il dirigente è emersa con dettagli inquietanti quando, avvertendo anomalie meccaniche durante la marcia, Plastina ha portato l’auto in un’officina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero chiama Plastina: nuovo incarico dopo il piano criminale Notizie correlate Alghero: sbloccato il piano per il porto, nuove prospettive per il turismo e l’economia locale dopo anni di stallo.Il Comune di Alghero punta a sbloccare un processo di pianificazione del suo porto, un’infrastruttura strategica per la città sarda, rimasto in... Alghero ricorda Alberto: 7 anni dopo il dramma di un gioco mortaleSette anni dopo quel 5 aprile del 2019, la comunità di Alghero continua a tenere viva la memoria di Alberto Melone, un giovane di diciannove anni la... Contenuti utili per approfondire Parco di Porto Conte: Giulio Plastina è il nuovo DirettoreL'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha il nuovo Direttore. Si tratta del dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina, che sarà nominato con Decreto del ... algheroeco.com Porto Conte, Di Nolfo promuove Plastina: «Profilo ideale per il rilancio del Parco»«Sono estremamente contento della nomina del nuovo direttore del Parco naturale Regionale di Porto Conte: quello del dottor Giulio Plastina è un profilo che ... algheroeco.com