Consiglio comunale Laura Allegrini | Mi dimetto per un nuovo incarico Entra Marco De Carolis

Durante la seduta del consiglio comunale, la consigliera ha annunciato le sue dimissioni per assumere un nuovo incarico. Al suo posto, entrerà un nuovo membro, che ha già preso servizio. La riunione si è svolta in un contesto caratterizzato dalla presenza di numerosi rappresentanti e dai ricordi di oltre ottant’anni di attività nel palazzo dei Priori. È stato un momento che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

L'atmosfera era quella delle grandi occasioni, con la storia degli ultimi ottant'anni di storia repubblicana a fare da sfondo tra gli scranni di palazzo dei Priori. E proprio nel giorno in cui si celebrava l'anniversario dell'assise di Viterbo, è arrivato il fulmine a ciel sereno. Laura Allegrini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Laura Allegrini si dimette da consigliera comunaleDurante il consiglio straordinario per gli 80 anni dalla prima elezione comunale a Viterbo, è arrivato un annuncio importante dai banchi... Gravina: “Non mi dimetto, decide il consiglio federale”Gabriele Gravina ha respinto al mittente le richieste di dimissioni dopo il disastro della Nazionale a Zenica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Consiglio comunale, Laura Allegrini si dimette Un nuovo incarico non mi permette più di svolgere questo ruolo; Laura Allegrini si dimette da consigliera comunale; Colpo di scena in consiglio, Laura Allegrini si dimette; Laura Allegrini lascia il Consiglio comunale per incarico incompatibile. Viterbo – Fulmine a ciel sereno in consiglio comunane, Laura Allegrini (FdI): Mi dimetto dal ruolo di consiglieraL’annuncio è arrivato nel corso della seduta odierna, particolarmente significativa anche per il contesto celebrativo degli 80 anni del consiglio comunale V ... etrurianews.it Consiglio comunale, Laura Allegrini si dimette«Mi dimetto da consigliere comunale per assumere un altro incarico non compatibile con quello attuale». È stato il fuori programma inaspettato di Laura Allegrini. Durante ... ilmessaggero.it ViterboNews 24. . Celebrati gli 80 anni del consiglio comunale Laura Allegrini si dimette da consigliera comunale Civita Castellana: Giampieri presenta candidatura e lista Tragedia a Viterbo: 57enne precipita dal terzo piano e muore - facebook.com facebook