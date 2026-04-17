UE nella bozza del piano contro il caro energia | smart working obbligatorio e limiti di velocità ridotti

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di misure, previsto per il 22 aprile, volto a contenere i consumi energetici. Tra le proposte ci sono l’obbligo di smart working e limiti di velocità più bassi su alcune strade. Queste iniziative mirano a ridurre la domanda di energia, in risposta alle recenti preoccupazioni legate ai prezzi e alla disponibilità delle risorse.

La Commissione europea prepara un pacchetto di misure per ridurre la domanda energetica, presentato il 22 aprile. Tra le ipotesi al vaglio, l’obbligo di un giorno di telelavoro a settimana nel settore pubblico e la riduzione generalizzata dei limiti di velocità su strada. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energiaLa Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu, da presentare il 22 aprile, con delle proposte per contrastare il caro energia, ma una bozza... Smart working obbligatorio e stop alle auto. Cosa prevede la bozza del piano Ue contro la crisi energeticaRoma, 17 aprile 2026 – Nonostante le “buone sensazioni” di Donald Trump la guerra con l’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz continuano a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bozza Ue, verso proposta per ridurre le tasse sull'elettricità: cosa sappiamo; Health warning in etichetta: bozza Beca è un segnale preoccupante e incoerente per il settore europeo; Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un pannicello caldo; Il piano Ue per l’energia con prezzi calmierati, voucher e fondi del Pnrr. Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure ... tg24.sky.it Il piano Ue anti-crisi: 'Più smart working, sconti sui mezzi pubblici e tagli al riscaldamento'Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle misure che la Co ... ansa.it È trapelata la bozza del piano Ue per la crisi energetica - facebook.com facebook Bozza UE per far le prove di lockdown energetico. Telelavoro e taglio al riscaldamento. In pratica ci vogliono mettere in casa al freddo. Così poi ci ammaleremo e poi vorranno venderci un vaccino Basta con queste CRETINATE, venite con noi domani in Pia x.com