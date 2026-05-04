Un nuovo procedimento chiamato ingiunzione di rilascio per finita locazione permette di ottenere, in modo più rapido, la liberazione degli immobili affittati. In base alle nuove norme, il giudice deciderà entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. Inoltre, è previsto un eventuale pagamento dell’1% del canone per ogni giorno di ritardo dell’inquilino nel lasciare l’immobile. Questi cambiamenti riguardano contratti di locazione in fase di conclusione o già conclusi.

Arriva l’ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per “assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi”. Lo prevede una bozza del ddl sgomberi approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. Il nuovo procedimento, che è introdotto attraverso una modifica del codice di procedura civile e va “a sostituire – si legge nella relazione illustrativa – la convalida di licenza per finita locazione”, prevede che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto e nel rispetto dei termini...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl sfratti, il giudice deciderà entro 15 giorni dal ricorso. Possibile chiedere all’inquilino l’1% del canone per ogni giorno di ritardo nell’uscita

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