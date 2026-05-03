In Italia, sono previsti tempi più rapidi per le procedure di sfratto, con la possibilità di liberare gli immobili in appena 15 giorni. È stata introdotta una sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo nel rilascio degli immobili. La normativa punta a ridurre i tempi di esecuzione degli sfratti e ad affrontare le occupazioni abusive senza titolo. Le nuove disposizioni coinvolgono anche misure per accelerare le procedure di rilascio delle proprietà.

Tempi stretti per liberare gli immobili, corsia accelerata sugli sfratti e una stretta sulle occupazioni senza titolo. È questo il perimetro del disegno di legge approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri che accompagna il Piano casa messo a punto dal governo: il testo è consolidato ma i tecnici stanno ancora lavorando di lima per gli ultimi ritocchi. È uno dei dossier più caldi sul tavolo dell'esecutivo, ma anche uno dei più delicati per l'esigenza di bilanciare i diritti dei proprietari con quelli degli inquilini. Sotto accusa la difficoltà, spesso cronica, di rientrare in possesso degli immobili: tempi lunghi, procedure complicate e una serie di passaggi e di termini che non di rado rendono la restituzione un'Odissea.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Piano casa, sfratti anche in 15 giorni. Arriva la sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo

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