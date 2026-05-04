Ddl Roma Capitale Morassut | Passo indietro del Governo? Immaturo utilizzare astensione Pd come alibi

Il deputato della sinistra ha commentato le recenti decisioni sul disegno di legge relativo a Roma Capitale, affermando che il partito non si è ritirato dalla discussione. Ha inoltre criticato l'uso dell'astensione del Partito Democratico come giustificazione per interrompere il dibattito, definendolo un atteggiamento immaturo e privi di buona fede. La questione rimane al centro delle polemiche politiche in vista delle prossime votazioni.

"La sinistra non si è sfilata. Trovo immaturo utilizzare l'astensione del Pd come alibi per chiudere le discussioni, non ci vedo buona fede", spiega a Fanpage.it il deputato Roberto Morassut sul Ddl Roma Capitale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Primo ok al ddl Roma Capitale. Meloni attacca il Pd: “Stupore e amarezza per l’astensione”“È impossibile accogliere l'invito del Pd a fare riforme condivise, se poi è lo stesso Pd a non votare una riforma condivisa e che rafforza il ruolo... Riforma di Roma Capitale: dopo l’astensione del Pd, sospeso il tavolo tecnico tra Governo e CampidoglioDopo l'astensione del Pd sul testo alla Camera, si fermano i lavori per il provvedimento: nessun voto in calendario e nessuna convocazione del tavolo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La riforma per dare più poteri a Roma sembra già morta; Il ddl costituzionale su Roma Capitale, intervista a Roberto Morassut (30.04.2026); Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: Amarezza e stupore; Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: Dovranno rendere conto. Il ddl costituzionale su Roma Capitale, intervista a Roberto MorassutRadio Radicale, siamo con Roberto Morassut per parlare del ddl costituzionale su Roma Capitale, allora io devo registrare, insomma, ho visto che la Meloni insieme se l'è un po'presa, perché vi siete a ... radioradicale.it Poteri speciali, via libera dalla Camera per il Ddl Roma Capitale. Pd si astiene, Meloni: Stupore e amarezzaUn nuovo passo verso i pieni poteri, primo voto alla Camera sul Ddl Roma Capitale: 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti ... fanpage.it Leggi la notizia : Il governo ha messo il turbo con il Ddl Roma Capitale, ma si è aperta una ferita profonda tra alleati e opposizioni. Se da un lato la Camera ha dato l’ok ai poteri speciali per la capitale, dall’altro l’astensione del Partito Democratico ha sollevato - facebook.com facebook Ddl Roma Capitale, #Meloni: “La scelta del Pd colpisce molto perché, com’è noto, il testo del ddl costituzionale ha raccolto le proposte presentate da Gualtieri. Oggi si interrompe un processo costituente, e i responsabili di questa scelta hanno nomi e cognomi. x.com