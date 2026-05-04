Un nuovo annuncio di Donald Trump di aumentare i dazi sulle auto europee dal 15 al 25 per cento riapre il fronte commerciale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. La minaccia si inserisce in un momento di tensione globale, mentre la crisi nello Stretto di Hormuz continua a influenzare le economie europee. La reazione dell’Europa si fa notare quando le nazioni si mostrano unite di fronte alle misure statunitensi.

Roma, 4 maggio 2026 – L’ennesima minaccia di Donald Trump di aumentare dal 15 al 25 per cento i dazi sulle auto europee riapre il fronte più sensibile del rapporto commerciale tra Unione europea e Stati Uniti, mentre la crisi nello Stretto di Hormuz pesa sulle economie europee. La nuova stretta, annunciata dopo le critiche del cancelliere tedesco Friedrich Merz alla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, rischierebbe di violare il tetto tariffario concordato nel luglio 2025 a Turnberry, in Scozia, nell’intesa politica raggiunta tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un accordo che avrebbe dovuto stabilizzare la relazione transatlantica dopo mesi di tensioni, ma che torna ora sotto pressione per effetto delle nuove mosse della Casa Bianca.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi Usa, Benifei: “Il solo l’annuncio provoca danni. Trump arretra solo quando l’Europa si mostra compatta”

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