Il parlamento è d’accordo Trump non arretra sui dazi

24 feb 2026

Trump ha deciso di mantenere i dazi commerciali, nonostante una sentenza della Corte suprema che li aveva dichiarati illegittimi. La causa principale è stata la volontà di proteggere le industrie nazionali, portando a un aumento delle tariffe su prodotti importati. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti del settore e gli alleati internazionali. La decisione di Trump rimane al centro dell’attenzione nel dibattito economico attuale.

Dazi Le nuove tariffe: una strada tortuosa. E il presidente mette le mani avanti sullo ius soli Dazi Le nuove tariffe: una strada tortuosa. E il presidente mette le mani avanti sullo ius soli Dopo la sentenza della Corte suprema che ha dichiarato illegittimi i suoi dazi, Donald Trump ha trasformato una sconfitta giudiziaria in un’escalation politica e commerciale. Il presidente non ha arretrato di un passo; anzi, ha rilanciato, attaccando i giudici, minacciando gli alleati e firmando nuovi provvedimenti. Per ricreare le tariffe doganali che la Corte suprema «ribelle» ha dichiarato illegali, la sua amministrazione ha iniziato a utilizzare un mosaico di leggi commerciali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

