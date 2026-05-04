Un giovane musicista italiano di 24 anni è scomparso a Budapest il 1° maggio. L’ultima volta è stato visto in un parcheggio situato in via Mester utca 30-32. Da allora, non ci sono state ulteriori notizie sul suo eventuale spostamento o sulla sua condizione. La famiglia e le autorità locali stanno cercando di ottenere informazioni sulla sua posizione e sui motivi della scomparsa.

Un giovane musicista italiano, Davide Lucchelli di 24 anni, è scomparso il 1° maggio a Budapest. L’ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città a Mester utca 30-32. A darne notizia in un post su Facebook è la band di cui fa parte, Oggetto sconosciuto. A corredo è stata pubblicata una foto di Lucchelli mentre suona la batteria in uno dei concerti del gruppo, solo poche ore prima della scomparsa. Secondo la testata ungherese Blikk, il 24enne avrebbe dovuto salire sul palco del parco cittadino per un concerto nell’ambito del festival Independent Voice, una delle tappe del tour all’estero di Oggetto sconosciuto, ma intorno alle 20.30 si sono perse le sue tracce.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Davide Lucchelli scomparso a Budapest: dal 1° maggio non si hanno notizie del giovane

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