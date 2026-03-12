Al Teatro Totò la comicità di Lanzuise e Turco | in scena con Fatti un amico

NAPOLI – Prosegue la stagione in abbonamento del Teatro Totò che, da venerdì 13 a domenica 15 marzo (con doppia replica il sabato), accoglie sul proprio palcoscenico Marco Lanzuise e Salvatore Turco, protagonisti della frizzante commedia "Fatti un amico". Firmato a quattro mani dagli stessi interpreti e diretto da Lanzuise, lo spettacolo prende forma nello spazio scenico di via Foria curato da Gaetano Liguori. Dopo tre anni di consensi raccolti con la saga di "The Mast", i due artisti abbandonano per una sera le maschere ormai familiari del datore di lavoro e del suo impiegato per affrontare una nuova avventura teatrale, giocata tutta sul filo di una comicità vivace e sorprendente.