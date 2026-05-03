David sostituito e fischiato dal pubblico dello Stadium | cosa è successo nel secondo tempo di Juve Verona

Durante il secondo tempo della partita tra Juventus e Verona, il giocatore è stato sostituito e ha lasciato il campo tra i fischi dei tifosi presenti allo stadio. È stato sostituito da un altro calciatore, che ha preso il suo posto per le fasi finali dell'incontro. La scena si è svolta in un momento di gioco già avanzato, con il pubblico che ha espresso il proprio disappunto con i consueti fischi.

di Luca Fioretti David lascia il terreno di gioco tra i fischi del pubblico e viene rimpiazzato da Miretti per il finale di gara. Cosa è successo allo Stadium. Juve Verona si accende di pesanti tensioni durante il corso del secondo tempo. Al 69?, Spalletti ha deciso di effettuare un importante e drastico cambio: Jonathan David è stato richiamato in panchina, lasciando mestamente il posto a Miretti. L’uscita è stata accompagnata da sonori e pesanti fischi provenienti dagli spalti gremiti. Il pubblico non ha gradito l’ennesima prova incolore offerta dal giocatore. L’insoddisfazione generale riflette il nervosismo per una partita complessa, spingendo la guida tecnica a cercare nuove soluzioni per gli ultimi incandescenti scampoli di gara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David sostituito e fischiato dal pubblico dello Stadium: cosa è successo nel secondo tempo di Juve Verona Notizie correlate Cuadrado subentra nella ripresa di Juve Pisa, il pubblico dello Stadium gli riserva questa accoglienza: cosa è successoCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Spalletti omaggiato dal pubblico dello Stadium: coro per l’allenatore prima del fischio d’inizio di Juve Sassuolodi Redazione JuventusNews24Spalletti omaggiato prima di Juve Sassuolo: grandissimo entusiasmo prima del fischio d’inizio, i tifosi omaggiano il... Altri aggiornamenti Jonathan David stecca col Verona, Spalletti lo toglie: brusii e fischi dello StadiumÈ servito l'ingresso di Dusan Vlahovic per ritrovare la parità contro il Verona, dopo la rete di Bowie nel primo tempo a minare le. tuttomercatoweb.com Diretta | Juventus Verona (risultato 1-1) video streaming tv: pareggia Vlahovic! (3 maggio 2026)Diretta Juventus Verona streaming video tv, oggi domenica 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net