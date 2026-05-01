Il futuro di un attaccante della Juventus sembra essere al centro di un possibile scambio di pretendenti. Secondo le ultime notizie, il calciatore canadese potrebbe lasciare i bianconeri durante la prossima sessione di mercato estiva. Due club turchi, uno di Istanbul e l’altro di Istanbul, sono interessati al suo cartellino e pronti a confrontarsi per assicurarsi il suo ingaggio. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo David, Fenerbahce e Galatasaray sono pronti a sfidarsi per il centravanti della Juve. E i bianconeri? Sono pronti a valutare le offerte in arrivo. Il futuro di Jonathan David sembra essere entrato in una fase decisiva. Arrivato alla Juventus poco più di un anno fa, l’attaccante canadese ha vissuto una stagione caratterizzata da un andamento altalenante, alternando prestazioni brillanti a momenti di appannamento. Nonostante il talento cristallino, la società bianconera sta riflettendo profondamente sulla sua permanenza a Torino e, in vista della prossima sessione estiva, la dirigenza sarebbe pronta a valutare seriamente eventuali offerte in arrivo per David.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David, addio alla Juve in estate? Per il canadese si prospetta questo duello. Le ultimissime

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