Oscar 2026 | Una battaglia dopo l’altra trionfa come miglior film

“Una battaglia dopo l’altra” trionfa agli Oscar 2026 come miglior film. La commedia politica di Paul Thomas Anderson ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ottenendo le maggiori preferenze dei membri dell’Academy, avendo la meglio su “Sinners – I Peccatori” di Ryan Coogler. È una consolazione personale per Leonardo DiCaprio, grande protagonista del film rimasto senza riconoscimenti. Oltre a lui nel cast ci sono Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim, D.W. Moffett, Chase Infiniti e John Hoogenakker. “Una battaglia dopo l’altra” ha conquistato complessivamente sei statuette, anche per la miglior regia, l’attore non protagonista (Sean Penn che ha disertato la cerimonia), la sceneggiatura non originale, il montaggio e, per la prima volta nella storia degli Oscar, il casting. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Oscar, ‘Una battaglia dopo l’altra’ miglior film e miglior regia a Paul Thomas AndersonLa notte degli Oscar incorona ‘Una battaglia dopo l’altra’, che vince il premio come miglior film battendo ‘Sinners-I Peccatori’, l’altro grande...

Oscar 2026, ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori(Adnkronos) – 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior regia,...

Oscar 98 : una battaglia dopo l' altra vince anche come Miglior Film

Contenuti e approfondimenti su Oscar 2026 Una battaglia dopo l'altra...

Temi più discussi: Oscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra; Oscar 2026: P.T. Anderson fa il pieno con Una battaglia dopo l'altra; Oscar 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori; Oscar 2026, Una battaglia dopo l'altra è il miglior film e vince la sfida contro I peccatori. Tutti i vincitori.

Oscar 2026, trionfa 'Una battaglia dopo l'altra'Sei statuette tra cui miglior film, Paul Thomas Anderson miglior regista. L'attore top è Michael B. Jordan, l'attrice è Jessie Buckley. Sean Penn vince ma diserta la cerimonia (ANSA) ... ansa.it

Oscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra: ecco la lista dei vincitoriIl thriller d’azione di Paul Thomas Anderson vince il premio come miglior film e porta a casa sei statuette. Michael B. Jordan miglior attore protagonista per Sinners, Jessie Buckley miglior attrice ... editorialedomani.it

Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2026 MIGLIOR FILM: Una battaglia dopo l'altra MIGLIOR REGIA: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) MIGLIOR ATTORE: Michael B. Jordan (Sinners) MIGLIOR ATTRICE: Jessie Buckley (Hamnet) MIGLIOR S - facebook.com facebook

And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com