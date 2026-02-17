David e Victoria Beckham hanno celebrato il 21° compleanno di Cruz con una festa in grande stile, organizzata nella loro villa di Londra. La coppia ha invitato amici e parenti, creando un evento colorato e pieno di allegria, mentre Brooklyn e Nicola Peltz sono rimasti a casa. Sul social si vedono foto di torte decorate e decorazioni vivaci, che testimoniano il clima festoso.

Durante la nottata tutti hanno ballato sulle note di una tribute band dei Beatles, poi a un certo punto il festeggiato è salito sul palco col suo nuovo gruppo musicale, Cruz Beckham And The Beakers, e si è esibito per i suoi ospiti. Il momento più toccante è arrivato quando sul palco sono salite le donne più importanti della vita di Cruz: la madre Victoria, la sorellina quattordicenne Harper e la fidanzata Jackie Apostel, 31 anni. Le tre hanno dedicato al festeggiato parole così tenere da farlo sciogliere in lacrime. Poi Jackie, pubblicando su Instagram diverse immagini del party in onore del fidanzato, ha scritto:«La festa di compleanno in anticipo più speciale per la nostra persona preferita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David e Victoria Beckham, la grande festa per il ventunesimo compleanno del figlio Cruz: le foto social

Cruz Beckham si prepara a partire per un tour con la sua band, sostenuto con entusiasmo da David e Victoria Beckham.

