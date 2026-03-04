David e Victoria Beckham hanno pubblicato una dedica per il compleanno del figlio Brooklyn, dopo aver attraversato uno scontro pubblico e polemiche con la famiglia. La coppia ha espresso affetto attraverso un messaggio condiviso sui social, cercando di ricucire il rapporto con il figlio. La loro attenzione si concentra ora nel dimostrargli sostegno in un momento complicato.

David e Victoria Beckham tendono la mano al figlio Brooklyn dopo lo scontro a distanza, le polemiche e la rottura con la famiglia. Nel giorno del suo compleanno infatti l'ex Spice e l'ex calciatore hanno pubblicato alcuni post dedicati al figlio che hanno il sapore di un tentativo di riconciliazione. Il dolce messaggio di David e Victoria Beckham per Brooklyn In occasione del 27esimo compleanno di Brooklyn Beckham sia Victoria che David hanno voluto pubblicare un messaggio pubblico diretto al figlio. Sui rispettivi profili Instagram infatti sono apparse foto dell'album privato di famiglia, con un Brooklyn piccolo e dolcissimo insieme ai suoi genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David e Victoria Beckham, la dolce dedica per il compleanno del figlio Brooklyn dopo le accuse

Victoria e David Beckham: il figlio Brooklyn muove delle accuse gravissime ai genitori, è guerra in famigliaBrooklyn accusa duramente i genitori Victoria e David Beckham: parole choc, umiliazioni e nessuna possibilità di riconciliazione.

David Beckham riappare dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn: la sua faccia dice tuttoDavid Beckham ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo che il figlio Brooklyn ha attaccato duramente i suoi genitori su Instagram.

