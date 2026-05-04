Durante un’intervista, il musicista ha spiegato che la sua precedente abitudine di usare whisky e birra per riscaldare la voce non aveva basi scientifiche e non era efficace. La rivelazione arriva poche ore prima dell’inizio di una serie di concerti. La sua dichiarazione ha fatto chiarezza su una pratica diffusa tra alcuni artisti, che ora viene smentita dal diretto interessato.

Dave Grohl rivelato i motivi dietro la leggendaria routine a base di whisky e birra per scaldare la voce, (annunciata nel corso di un’intervista), a poche ore dall’inizio dei concerti. Il frontman dei Foo Fighters che ha già confermato alcune date importanti per la fine dell’anno a sostegno del nuovo album Your Favorite Toy, pubblicato il 24 aprile, recentemente ha parlato dell’importanza di prendersi cura della propria voce, accennando al suo metodo, apparentemente approvato dai medici. Ospite del podcast Dish, condotto da Nick Grimshaw ed Angela Hartnett, ha raccontato quando ha dovuto sottoporsi a un controllo alle corde vocali, rivelando che il suo segreto per mantenerle in salute è bere birra e whisky prima di un concerto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dave Grohl rivela: “Il riscaldamento della voce con birra e whisky era una farsa”

Notizie correlate

Dave Grohl parla a cuore aperto della figlia avuta al di fuori del matrimonio e della terapiaÈ passato più di un anno da quando Dave Grohl ha ammesso pubblicamente di aver avuto una figlia al di fuori del suo matrimonio con Jordyn Blum.

Dave Grohl parla della morte di Taylor Hawkins: «mi ha fatto mettere in discussione tutto della vita»Durante un’intervista per Mojo, in occasione dell’uscita di Your Favorite Toy, il nuovo album dei Foo Fighters, Dave Grohl ha parlato anche della...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dave Grohl rivela l'anima di Your Favorite Toy: tra energia live e memoria Nirvana; Dave Grohl contro i suoi demoni: il nuovo album dei Foo Fighters è un grido rock senza filtri; Delta V, il debutto leggendario Spazio esce per la prima volta in vinile expanded; La Tempesta di Giuseppe Scordio debutta a Milano tra cinema e teatro.

Dave Grohl rivela: Il riscaldamento della voce con birra e whisky era una farsaDave Grohl rivelato i motivi dietro la leggendaria routine a base di whisky e ... msn.com

Dave Grohl svela il suo segreto per la voce prima di ogni concerto: Una birra, poi un whiskey, poi un’altra birra e un giro di shotDurante la sua apparizione al podcast di cucina Dish condotto da Nick Grimshaw e dalla chef stellata Angela Hartnett, Dave Grohl si è raccontato in modo informale e divertente, parlando anche della su ... virginradio.it

Dave Grohl svela il suo segreto per la voce prima di ogni concerto: “Una birra, poi un whiskey, poi un’altra birra e un giro di shot” Il frontman dei Foo Fighters: "Il dottore mi ha detto di non cambiare niente! Sta funzionando" Guarda il video: https://shorturl.at/D - facebook.com facebook

. #DaveGrohl sul perché i #Nirvana non hanno mai voluto essere delle rockstar: “Se lo hai sempre sognato, e ci riesci, allora sei uno stronzo” "La popolarità ad un certo livello ti fa andare fuori: va tutto troppo veloce e non hai tempo di pensare" x.com