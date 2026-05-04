Un nuovo film di fantascienza sta attirando l’attenzione in vista del mercato di Cannes. Nel cast di Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten figurano l’attore noto per il suo ruolo in Now You See Me e l’attrice emergente già vista in Talk To Me. La produzione prevede una trama che coinvolge un matrimonio interrotto da un’invasione aliena. La pellicola si trova attualmente in fase di preparazione e non sono stati ancora comunicati dettagli sulla distribuzione.

Un nuovo, inquietante progetto sci-fi sta prendendo forma in vista del mercato di Cannes. Dave Franco (Now You See Me) è ufficialmente entrato nel cast di Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten, dove reciterà accanto a Sophie Wilde, stella nascente già apprezzata in Talk To Me. Il film, un thriller incentrato su un’invasione aliena, sarà diretto da Egor Abramenko, regista dietro l’acclamato sci-fi russo Sputnik. A confermare la notizia è stato questa mattina Deadline. La sceneggiatura, firmata da Luke Piotrowski e Ben Collins (The Night House), si basa su un racconto breve di Nick Antosca, autore e showrunner della futura serie Apple TV+ Cape Fear.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dave Franco e Sophie Wilde insieme per un thriller sci-fi: matrimonio con invasione aliena in arrivo

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